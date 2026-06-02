Gli eventi in Maremma Video mostre teatro e incontri pubblici

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In provincia di Grosseto si svolgono diverse iniziative per la Festa della Repubblica, tra video, mostre, spettacoli teatrali e incontri pubblici. Le manifestazioni coinvolgono varie località e si svolgono nel rispetto delle normative vigenti. Sono stati organizzati eventi culturali e commemorativi, con partecipazione di pubblico e rappresentanti istituzionali. La giornata si caratterizza per un calendario di attività che coinvolge cittadini e visitatori.

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La Festa della Repubblica assume quest’anno un significato ancora più profondo in tutta la provincia di Grosseto. Accanto alle celebrazioni di oggi, numerose amministrazioni comunali e associazioni del territorio hanno scelto di ricordare l’ 80° anniversario del primo voto delle donne italiane, avvenuto nel 1946. Da Scansano a Magliano, passando per l’Amiata grossetana, gli appuntamenti in programma pongono al centro la memoria di una conquista fondamentale per la democrazia italiana, con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni e riflettere sul valore della partecipazione civica. A Scansano le celebrazioni si svolgeranno domani al Teatro Castagnoli, dove il Comune, insieme al Comitato soci Coop, all’Anpi, all’Unitre e al circolo Arci Macramé, promuove una giornata dedicata agli studenti e alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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