Giulia Salemi parla del suo rapporto col gossip | la rivelazione

Da 361magazine.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giulia Salemi ha condiviso il suo rapporto con il gossip, spiegando di non lasciarsi influenzare dalle notizie non verificate. Ha affermato di preferire mantenere la privacy e di concentrarsi sulla propria vita, senza lasciarsi coinvolgere troppo nelle voci di corridoio. La influencer ha aggiunto di scegliere di condividere solo alcuni aspetti della sua quotidianità, evitando di alimentare discussioni o storie non confermate.

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Giulia Salemi parla del suo rapporto col gossip: ecco cosa è emerso dalle sue parole. Giulia Salemi é stata ospite al festival della TV di Dogliani dove per l’occasione si è esposta ed ha rivelato il suo rapporto sul gossip rivelando: “Se mi dà fastidio che su Google le persone cercano i gossip su me e Pierpaolo? Chi come me nasce da un reality è abituato a stare sotto i riflettori anche per quel motivo, quindi devo accettarlo non posso dirti che mi dia fastidio. La vivo serenamente, ho imparato a farmi scivolare di dosso le cose: ho imparato a dimostrare che non sono solo gossip e dinamiche televisive. Non abbiamo mai detto: sì c’è una crisi oppure no non c’è una crisi, abbiamo deciso entrambi di condividere meno e dare meno spiegazioni”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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