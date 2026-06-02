All’Alexander Museum Palace Hotel, il conte Alessandro Nani Marcucci Pinoli ha organizzato un evento dedicato alla giuria di un festival di cinema d’animazione. La giuria è composta da studenti di scuola secondaria di primo grado, coinvolti in un festival itinerante. L’iniziativa ha coinvolto i giovani nella valutazione delle opere in concorso, offrendo loro l’opportunità di partecipare attivamente alla manifestazione. La giornata ha previsto incontri e discussioni tra i partecipanti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

All’ Alexander Museum Palace Hotel, il conte Alessandro Nani Marcucci Pinoli ha ospitato un evento speciale dedicato alla giuria del festival itinerante di cinema d’animazione formato da ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa ha trasformato per una mattinata l’hotel in un luogo di selezione, di incontro, di confronto e di crescita culturale, offrendo ai giovani l’opportunità di entrare a far parte della giurìa del festival. Attraverso la visione di cortometraggi realizzati da prestigiose scuole internazionali di cinema d’animazione, i ragazzi hanno potuto selezionare e confrontarsi su temi profondi e di grande attualità come amicizia, famiglia, solidarietà, inclusione e rispetto dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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