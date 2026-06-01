francesco bechis sposa giorgia cardinaletti voci di matrimonio tra i giornalisti di messaggero e tg1

Dopo un anno di relazione, Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis sono pronti a sposarsi. I due giornalisti, entrambi legati alle testate Messaggero e Tg1, si sono uniti in matrimonio in una cerimonia privata. La notizia, non ancora ufficializzata, circola tra colleghi e amici. Nessun dettaglio sulla data o sul luogo dell’evento è stato comunicato pubblicamente. La coppia è nota per il loro impegno nel settore giornalistico.

La giornalista, volto del Tg1, Giorgia Cardinaletti e il fidanzato Francesco Bechis, collega de Il Messaggero presto sposi. Al momento il matrimonio tra i due giornalisti sarebbe un’indiscrezione, con i preparativi che sarebbero già in corso. Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis matrimonio Secondo le indiscrezioni riportate dal magazine Chi, Francesco Bechis avrebbe chiesto a Giorgia Cardinaletti di sposarlo. La giornalista avrebbe accettato e secondo alcuni osservatori avrebbe già indossato un anello durante alcune apparizioni televisive, in particolare in alcuni edizioni del Tg1. Giorgia Cardinaletti con Carlo Conti al Festival di Sanremo 2026 Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla data delle nozze né sulla location scelta per la cerimonia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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