Giochi di una volta laboratori e attività gratis | a Cameri la festa dedicata ad adulti e bambini

Notizia in breve

Domenica 7 giugno, dalle 15.30 alle 19.30, piazza Dante si anima con una festa dedicata a adulti e bambini. La manifestazione offre giochi di una volta, laboratori e attività gratuite. La piazza si riempie di bambini e famiglie che partecipano alle varie iniziative, creando un’atmosfera vivace e colorata. L’evento si svolge tutto nel centro cittadino, con accesso libero e senza prenotazioni.