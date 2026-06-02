Giochi di una volta laboratori e attività gratis | a Cameri la festa dedicata ad adulti e bambini

Da novaratoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 7 giugno, dalle 15.30 alle 19.30, piazza Dante si anima con una festa dedicata a adulti e bambini. La manifestazione offre giochi di una volta, laboratori e attività gratuite. La piazza si riempie di bambini e famiglie che partecipano alle varie iniziative, creando un’atmosfera vivace e colorata. L’evento si svolge tutto nel centro cittadino, con accesso libero e senza prenotazioni.

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La piazza Dante si trasforma in una grande festa per famiglie domenica 7 giugno dalle 15.30 alle 19.30. Giochi di una volta, laboratori, associazioni del territorio, attività gratuite e momenti educativi per bambini e adulti: Pro loco Cameri, con il sostegno del Comune di Cameri, Atl Novara e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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