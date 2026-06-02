Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per capire quanto peserà la bolletta sul bilancio familiare. Conoscere il valore attuale della materia prima gas permette di stimare con maggiore precisione quanto si spenderà nei prossimi mesi e di valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 02 Giugno 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (dato riferito ad aprile 2026). A questo importo vanno aggiunti i costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in calo: prezzo tutelato scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026, PSV in lieve flessione

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