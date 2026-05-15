Allarme moto a Possagno | soccorsi aeree bloccati dal maltempo

A Possagno, un'unità di soccorso ha attivato il segnale di emergenza senza che ci fosse stata una caduta o un incidente reale. Il maltempo, in particolare la nebbia, ha impedito agli elicotteri di decollare e intervenire sul luogo. Non sono state riportate vittime né feriti, mentre le autorità stanno accertando le cause che hanno portato all’attivazione del segnale di emergenza e le difficoltà riscontrate durante il tentativo di intervento.

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? Domande chiave Cosa ha attivato il segnale di emergenza senza una caduta reale?. Come hanno gestito i soccorsi gli elicotteri bloccati dalla nebbia?. Perché il sistema automatico della moto ha generato il falso allarme?. Chi deve verificare il possibile malfunzionamento tecnico del dispositivo elettronico?.? In Breve Segnale attivato alle 15:55 del 14 maggio lungo strada degli Alpini a Possagno.. Intervento coordinato tra Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto e Soccorso Alpino.. Ricognizione aerea interrotta alle 17:40 dai due elicotteri Drago 151 e 154.. Nessuna caduta confermata dopo le verifiche sul terreno nel quadrante di Possagno.. Alle ore 15:55 di giovedì 14 maggio, un sistema di emergenza automatico collegato a una motocicletta ha attivato i soccorsi lungo strada degli Alpini, nel comune di Possagno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme moto a Possagno: soccorsi aeree bloccati dal maltempo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Possagno, si cerca un centauro disperso Sullo stesso argomento Maltempo in Molise, le immagini aeree del ponte crollato(LaPresse) I vigili del fuoco hanno diffuso le immagini aeree del ponte crollato a causa del maltempo sulla Statale 16 Adriatica al confine tra... Escursionista precipita giù dal sentiero, un passante sente i lamenti e lancia l'allarme ai soccorsi: 45enne trasportato in ospedaleTRIESTE - Il passante sente i lamenti di un escursionista provenire dalla zona sottostante la pista e lancia l'allarme ai soccorsi. Ricerche in corso a Possagno per un motociclista disperso dopo un allarme automatico da una probabile moto incidentata. #Veneto #Treviso #Cronaca #Inevidenza x.com Allarme automatico dalla moto: centauro disperso sullo strapiomboPOSSAGNO (TREVISO) – Sono in corso dal tardo pomeriggio di oggi le ricerche di un motociclista segnalato come disperso nella zona della Strada degli Alpini, nel comune di Possagno, in provincia di ... nordest24.it