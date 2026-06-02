Frasi shock contro Schlein Piazza scaricata dalla Lega Si dimette da consigliere
Un consigliere comunale di Barzanò si è dimesso dopo che la Lega ha richiesto di lasciare gli incarichi di partito. La decisione è stata accompagnata da dichiarazioni offensive contro una figura politica di rilievo. Contestualmente, la piazza locale è stata svuotata dalla presenza della Lega, che ha deciso di non partecipare più agli eventi pubblici. La situazione si è conclusa con le dimissioni del consigliere dal Consiglio comunale.
Dopo l’imposizione di lasciare gli incarichi di partito, lascia anche il Consiglio comunale di Barzanò. Si è dimessa dall’incarico di consigliera comunale di Barzanò Debora Piazza, la pasionaria leghista di 44 anni che vive a Brivio, che il mese scorso, aveva lasciato intendere sui social di cercare qualcuno che investisse la segretaria dem Elly Schlein in tour elettorale a Lecco, proprio come solo qualche giorno prima aveva fatto veramente il 31enne Salim El Koudri in centro a Modena, travolgendo una decina di pedoni. I vertici del Carroccio l’avevano immediatamente sollevata da tutti gli incarichi di partito: ad esempio il ruolo di coordinatrice della sezione della Lega di Barzanò e poi da responsabile lombarda del Dipartimento Animali delle camice verdi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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