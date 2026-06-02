frasi shock contro schlein piazza scaricata dalla lega si dimette da consigliere

Notizia in breve

Un consigliere comunale di Barzanò si è dimesso dopo che la Lega ha richiesto di lasciare gli incarichi di partito. La decisione è stata accompagnata da dichiarazioni offensive contro una figura politica di rilievo. Contestualmente, la piazza locale è stata svuotata dalla presenza della Lega, che ha deciso di non partecipare più agli eventi pubblici. La situazione si è conclusa con le dimissioni del consigliere dal Consiglio comunale.