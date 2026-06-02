Francia-Costa d’Avorio Amichevole 04-06-2026 ore 21 | 10 | formazioni quote pronostici I bleus contro gli elefanti in preparazione al mondiale

La Francia affronta la Costa d’Avorio in un’amichevole di preparazione ai Mondiali 2026, in programma a Nantes. La partita si svolge il 4 giugno alle 21:10. La formazione francese è guidata dall’allenatore Deschamps, mentre quella ivoriana è sotto la guida di Faé. È la prima uscita ufficiale di entrambe le squadre in vista della competizione mondiale.

Prima amichevole in preparazione ai mondiali 2026 per la Francia di Deschamps impegnata a Nantes contro la Costa d’Avorio di Faé. I bleus come al solito nelle convocazioni hanno l’imbarazzo della scelta, e si tratterà delle ultime partite di Deschamps come CT. Le sorprese in lista sono Risser del Lens e Lacroix del Crystal Palace, che hanno scalzato Chevalier e Pavard; per il resto il gruppo è lo stesso con Kantè,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Francia-Costa d’Avorio (Amichevole, 04-06-2026 ore 21:10): formazioni, quote, pronosticiAlle 21:10 di venerdì si affrontano in un’amichevole a Nantes la squadra francese e quella ivoriana.

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