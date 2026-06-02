Forte temporale su Milano | Seveso sale di 2 metri in un' ora vasche pronte

Un forte temporale ha interessato Milano, con piogge intense su tutta l'area a nord e sud della città. La perturbazione ha causato un aumento di circa 2 metri del livello del Seveso in un'ora. Le vasche di contenimento sono state predisposte in risposta all'emergenza. Nessun altro dettaglio sulla durata o sugli eventuali danni è stato comunicato.

Un forte temporale, come previsto, si è abbattuto su Milano, con una perturbazione di pioggia molto intensa che sta interessando l'intera area a Nord e Sud della città. Altre zone della provincia hanno visto decine di allagamenti con l'intervento dei vigili del fuoco. L'allerta gialla diramata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Meteo: ALLERTA Forti Temporali e Grandine, molte regioni sotto osservazione

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Temporale forte a #Milano e provincia da stamattina, poco fa è arrivata la prima allerta #Seveso. Vediamo cosa succederà ma la pioggia è prevista anche per tutto il pomeriggio, anche più intensa dalle 18 fino a tutta la serata. #esondazione @ComuneMI x.com

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