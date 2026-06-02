Forlì celebra l’80° della Repubblica | l’abbraccio di piazzale della Vittoria tra memoria legalità e futuro

In piazzale della Vittoria a Forlì, si sono riunite decine di persone per celebrare l’80° anniversario della Repubblica Italiana. La manifestazione ha coinvolto cittadini, autorità e rappresentanti istituzionali, con momenti di commemorazione e interventi pubblici. La cerimonia si è svolta sotto un cielo sereno e ha visto la partecipazione di autorità locali e cittadini, che hanno reso omaggio ai valori di memoria, legalità e futuro.

Sotto un cielo limpido che incornicia il monumento di Piazzale della Vittoria, Forlì si è stretta attorno ai valori fondanti della Nazione in occasione dell'80esimo Anniversario della Repubblica Italiana. Una celebrazione solenne e profondamente partecipata, che ha saputo unire il doveroso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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