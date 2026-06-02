Nella notte a Foggia si sono verificati due incidenti stradali. Il primo si è verificato poco dopo la mezzanotte in piazza Sant’Eligio, coinvolgendo due veicoli e causando tre feriti. Il secondo incidente ha visto un’auto finire contro un muro, dopo aver preso fuoco. In un altro episodio, alcune vetture ferme sono state urtate da un veicolo che ha causato ulteriori danni. Nessuna informazione su eventuali conseguenze per i conducenti coinvolti.

Da Voce di Foggia: Due gravi incidenti nella notte appena trascorsa a Foggia. Il primo, poco dopo la mezzanotte in piazza Sant’Eligio. Due veicoli, per cause ancora da accertare dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, sono entrati in collisione travolgendo altre due auto in sosta. 4 le persone coinvolte di cui tre hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso; le loro condizioni non sono preoccupanti. Il secondo incidente in viale Fortore dove, alle prime luci dell’alba, il conducente di una Mazda3 con a bordo 4 ha perso il controllo e si è andata a schiantare contro uno stabile li stante. Dopo l’urto, l’auto ha preso fuoco. Gli occupanti, tutti giovanissimi, sono stati trasportati in pronto soccorso da ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Foggia, incidenti: a fuoco auto finita contro un muro. Scontro fra due veicoli, urtate altre vetture ferme: tre feriti Nella notte

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