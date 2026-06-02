Fincantieri ha annunciato un bonus welfare di 200 euro destinato a 12.000 lavoratori. La misura mira a migliorare le condizioni del personale senza specificare effetti diretti sulla produttività o sulla competitività. L’azienda considera il welfare un investimento, piuttosto che un costo, senza indicare come questa scelta possa influire sulle performance aziendali o sui risultati economici. La misura sarà erogata ai lavoratori coinvolti nel programma.

? Punti chiave Come influirà questo bonus sulla produttività e la competitività di Fincantieri?. Perché l'azienda considera il welfare un investimento e non un costo?. Quali strategie usa il gruppo per proteggere i costi di acciaio e carburante?. Come cambierà il mercato della difesa con le nuove alleanze internazionali?.? In Breve Protocolli di copertura attivi per gestire costi acciaio e carburante navi. Strategie di approvvigionamento mirate a garantire stabilità operativa fino al 2026. Obiettivo partecipazione a gare d'appalto extra-europee tramite piattaforme industriali comuni. Consolidamento comparto difesa tramite acquisizioni e alleanze internazionali strategiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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