Festa Repubblica Sgambati | Ricorrenza macchiata da un altro morto sul lavoro

Durante le celebrazioni per il 80esimo anniversario della Repubblica, è stato segnalato un incidente mortale sul lavoro. Questa tragedia si aggiunge ad altri casi di decessi legati all’attività lavorativa avvenuti nel corso dell’anno. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito dettagli sulle circostanze o sull’identità delle vittime. La giornata di commemorazione ha quindi anche evidenziato le problematiche legate alla sicurezza sul lavoro nel paese.

L'80esimo anniversario della Repubblica, "fondata sul lavoro", è stato "macchiato da un altro incidente mortale". Lo dice Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania e Napoli, intervenuto dopo la morte del 58enne deceduto ieri a Ercolano durante le attività di spurgo di un pozzo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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