Oggi in piazza del Duomo a Milano si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera in occasione della Festa della Repubblica. La manifestazione si è svolta questa mattina, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali. Un commento è stato espresso sulla giornata, sottolineando che il 2 giugno è importante, ma molti non attribuiscono il giusto rilievo alla ricorrenza.

Milano, 2 giugno 2026 – Cerimonia dell'Alzabandiera per la Festa della Repubblica questa mattina in piazza del Duomo a Milano. Alla sfilata della bandiera di guerra del sesto Stormo dell'Aeronautica Militare hanno partecipato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e il comandante del presidio militare, generale Silvano Frigerio. L'evento e' stato organizzato dalla prefettura in collaborazione con il presidio militare di Milano. L'alzabandiera è stato accompagnato dalle note dell'Inno di Mameli, eseguito dalla Fanfara composta dai militari della prima Regione Aerea e del terzo Reggimento Carabinieri Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Festa della Repubblica, alzabandiera in piazza Duomo a Milano. Sala: “Il 2 giugno importante, ma troppi non danno il giusto peso”

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2 Giugno, a Milano l'alzabandiera in piazza Duomo: Italiani ricordino valori fondanti Repubblica

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