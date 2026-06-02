Femminicidio di Samanta Zironi politica unanime | il pensiero condiviso di Avs e Possibile e dell’assessora Travagli

Notizia in breve

Nel quartiere Barco si è consumato un femminicidio che ha sconvolto la comunità. La vittima, una donna, è stata trovata uccisa in casa. La notizia ha suscitato reazioni unanimi da parte di rappresentanti politici e associazioni, che hanno espresso solidarietà e condanna. L’episodio si aggiunge a un elenco di casi simili, anche se la brutalità di questa vicenda ha colpito particolarmente.