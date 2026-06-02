Femminicidio di Samanta Zironi politica unanime | il pensiero condiviso di Avs e Possibile e dell’assessora Travagli
Nel quartiere Barco si è consumato un femminicidio che ha sconvolto la comunità. La vittima, una donna, è stata trovata uccisa in casa. La notizia ha suscitato reazioni unanimi da parte di rappresentanti politici e associazioni, che hanno espresso solidarietà e condanna. L’episodio si aggiunge a un elenco di casi simili, anche se la brutalità di questa vicenda ha colpito particolarmente.
La drammatica vicenda consumatasi nel quartiere Barco, ha scosso la cittadinanza estense. Non che episodi di questa natura siano cosa rara (purtroppo), ma ai femminicidi non ci si abitua. Samanta Zironi è stata uccisa in casa propria, con una coltellata fatale al torace inflitta dal marito, nella. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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