Fairmont Cheshire, The Mere ha aperto le prenotazioni, segnando il debutto del marchio nel nord-ovest dell’Inghilterra. La struttura è ora disponibile per gli ospiti.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Fairmont Cheshire, The Mere accetta prenotazioni a partire dal 10 luglio, anche per il Gordon Ramsay at The Mere NEW YORK, 2 giugno 2026 PRNewswire — Fairmont Hotels & Resorts, marchio di lusso di livello internazionale e parte del gruppo alberghiero leader mondiale Accor, ha annunciato oggi che sono aperte le prenotazioni in vista della sua attesissima inaugurazione, prevista per il 10 luglio 2026. La nuova struttura di Fairmont (Fairmont Cheshire, The Mere) sarà il quarto hotel del marchio nel Regno Unito insieme a The Savoy, A Fairmont Hotel, Fairmont Windsor Park e Fairmont St Andrews. Immerso in 157 acri della pittoresca campagna del Cheshire, con una vista mozzafiato sul lago Mere, questo splendido edificio storico volta pagina, trasformando la regione in un luogo lussuoso e raffinato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - FAIRMONT HOTELS & RESORTS DEBUTTA NEL NORD-OVEST DELL’INGHILTERRA CON FAIRMONT CHESHIRE, THE MERE

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