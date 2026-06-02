Eurojackpot | appuntamento al 2 giugno per la nuova estrazione

L’estrazione dell’Eurojackpot è prevista per il 2 giugno. Le domande principali riguardano i numeri da scegliere per vincere il jackpot e il funzionamento del meccanismo di accumulo del montepremi. Non sono stati forniti dettagli sui numeri specifici o sulle modalità di crescita del montepremi.

Quali sono i numeri esatti da combinare per vincere il jackpot?. Come funziona il meccanismo di accumulo del montepremi europeo?. Dove si devono riscossere le vincite ottenute in Italia?. Come si può ricevere supporto in caso di gioco patologico?.? In Breve Gioco costa 2 euro presso punti vendita Sisal con finestra 6:00-23:55.. Jackpot base di 10 milioni di euro con accumulo progressivo.. Supporto ludopatia disponibile al numero verde 800 921 121.. Archivio estrazioni include sessioni del 15, 19, 22, 26 e 29 maggio 2026.. Eurojackpot: in arrivo la 44esima estrazione del 2026 con la sfida dei numeri vincenti. L’appuntamento con l’estrazione dell’Eurojackpot si conferma per martedì 2 giugno 2026, quando alle ore 20:30 i partecipanti cercheranno la combinazione vincente tra i numeri estratti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Eurojackpot - Estrazione e risultati 17/03/2026

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