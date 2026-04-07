Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 7 aprile 2026

Oggi, 7 aprile 2026, si sono svolte le estrazioni dei numeri vincenti per l’Eurojackpot e il Superenalotto. Sono stati annunciati i numeri estratti per entrambe le lotterie, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. Le estrazioni si sono svolte secondo il consueto calendario, e i risultati sono stati pubblicati sui canali ufficiali e sui siti di settore. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui premi assegnati o sui numeri estratti.

Questa sera, martedì 7 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena la 28esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, martedì 7 aprile 2026: L’ESTRAZIONE DEL 3 APRILEL’ESTRAZIONE DEL 31 MARZOL’ESTRAZIONE DEL 27 MARZOL’ESTRAZIONE DEL 24 MARZOL’ESTRAZIONE DEL 20 MARZO Si tratta di un concorso a premi in cui bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocando nei punti vendita Sisal. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 7 aprile 2026 Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 3 aprile 2026Questa sera, venerdì 3 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena la 27esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata... Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 3 febbraio 2026Questa sera, martedì 3 febbraio 2026, alle ore 20,30 va in scena la decima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea... Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 2 Gennaio 2026 Temi più discussi: Estrazione Eurojackpot di oggi martedì 31 marzo 2026; Eurojackpot, estrazione di oggi martedì 31 marzo: i numeri vincenti. Il jackpot sale a 69 milioni di euro; Estrazione Eurojackpot, i numeri di oggi, venerdì 3 aprile. Caccia al 5 + 2 da 10 milioni; Estrazione Eurojackpot di oggi venerdì 3 aprile 2026. Eurojackpot | Estrazione di oggi 7 aprile 2026: la combinazione vincenteEurojackpot, estrazione di martedì 7 aprile 2026: i numeri vincenti di oggi, quanto vale il jackpot, regole e premi ... ilsussidiario.net Eurojackpot, estrazione di oggi martedì 7 aprile: i numeri vincenti. Centrato il 5+2, il jackpot riparte da 10 milioni di euroEurojackpot, estrazione dei numeri vincenti anche oggi, martedì 7 aprile. Il jackpot riparte da 10 milioni di euro ancora una volta dopo che, nel concorso precedente, è stato centrato il 5+2 da 10 mil ... corrieredellumbria.it Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 3 aprile 2026 - facebook.com facebook