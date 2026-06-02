Erasmus+ a Sermoneta | una settimana di scambio culturale per gli studenti di Rakovski

Dal 24 al 30 maggio, a Sermoneta, è stato ospitato un gruppo di otto studenti e due insegnanti provenienti da una scuola primaria in Bulgaria. Si sono presi parte a un’attività di scambio culturale organizzata nell’ambito del programma Erasmus+. Durante la settimana, i partecipanti hanno condiviso attività e momenti di confronto con le scuole locali, nel rispetto delle modalità previste dal progetto internazionale.

Dal 24 al 30 maggio è stato ospite a Sermoneta un gruppo composto da otto alunni e due docenti della scuola primaria “Hristo Smirnenski” di Rakovski, che ha partecipato a un’importante attività di mobilità internazionale nell’ambito del programma Erasmus+.La delegazione è stata accolta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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