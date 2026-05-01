Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Molfetta Azzurra

Alle prossime elezioni comunali del 2026 a Molfetta, una delle liste in corsa si chiama Molfetta Azzurra. Tra i candidati figurano diversi nomi, tra cui Salvatore Abbattista, Ippolita Annalisa Altamura, Ilario Amato, Olga Antonucci, Cosmo Ceci, Michele De Candia, Franca De Gennaro, Giuseppe De Nicolò, Susanna De Robertis, Alexandro Del Rosso, Angelo Fiorentino, Vincenza La Forgia, Olga Labianca, Maurizio Mangiarano, Anna Maria Mezzina e Paola Ada.

Salvatore AbbattistaSanta AllegrettiIppolita Annalisa AltamuraIlario AmatoOlga AntonucciCosmo CeciMichele De CandiaFranca De GennaroGiuseppe De NicolòSusanna De RobertisAlexandro Del RossoAngelo FiorentinoVincenza La ForgiaOlga LabiancaMaurizio MangiaranoAnna Maria MezzinaPaola Ada.🔗 Leggi su Baritoday.it

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