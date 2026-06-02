Eightco Holdings NASDAQ | ORBS dichiara un portafoglio complessivo di circa 374 milioni di dollari che comprende OpenAI Beast Industries oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD

Al 27 maggio 2026, il portafoglio di Eightco Holdings ammonta a circa 374 milioni di dollari. La società possiede 90 milioni di dollari in azioni OpenAI, 18 milioni di dollari in azioni di Beast Industries, oltre a 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD. La maggior parte delle risorse si concentra nelle azioni OpenAI e Beast Industries.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Composizione della tesoreria di Eightco al 27 maggio 2026: 90 milioni di dollari in azioni OpenAI (indirette), 18 milioni di dollari in azioni Beast Industries, 11.068 ETH, 283 milioni di WLD e 144 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti, per un totale di circa 374 milioni di dollari World offre una soluzione al problema del “doppio umano” in un mondo in cui aumentano i deepfake Dati indipendenti indicano che il prossimo social network di OpenAI rientrerà in una categoria in cui la percentuale di utenti non umani è già pari al 15-43%, rafforzando così la richiesta della rete “Proof of... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un portafoglio complessivo di circa 333 milioni di dollari, che comprende OpenAI, Beast Industries, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLDEightco Holdings ha reso noto di possedere un portafoglio complessivo di circa 333 milioni di dollari.

Temi più discussi: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un portafoglio complessivo di circa 337 milioni di dollari, che comprende OpenAI, Beast Industries, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD; Eightco (NASDAQ: ORBS) annuncia partecipazioni per 374 milioni di $ in OpenAI, WLD, ETH e investimenti strategici; Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono 5,39 milioni di token e che le partecipazioni complessive in crypto e liquidità totale ammontano a 12,3 miliardi di dollari; Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,39 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 12,3 miliardi di dollari.

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un portafoglio complessivo di circa 374 milioni di dollari, che comprende OpenAI, Beast Industries, oltre 11.000 ETH e più di 283 ...Composizione della tesoreria di Eightco al 27 maggio 2026: 90 milioni di dollari in azioni OpenAI (indirette), 18 milioni di dollari in azioni Beast Industries, 11.068 ETH, 283 milioni di WLD e 144 mi ... adnkronos.com

Eightco (NASDAQ: ORBS) Reports Total Holdings of $326 Million, Includes Nearly 280 Million Worldcoin and Over 11,000 ETHThe Company is supported by a group of strategic and institutional investors including: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery ... nasdaq.com