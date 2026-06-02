Edoardo Prati De Gregori e la solita tragedia degli adulti infantilizzati

Da linkiesta.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha speso una somma sufficiente a comprare un rene sul mercato nero degli organi per acquistare un biglietto del concerto di Springsteen. La cifra, che avrebbe potuto servire per un intervento medico, è stata usata per partecipare all’evento musicale. La scena si svolge in un contesto in cui la passione per la musica prevale su considerazioni di carattere sanitario e legale.

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Ho un amico che di recente ha speso la cifra con cui avrebbe potuto comprare un rene al mercato nero degli organi per andare a un concerto di Springsteen. Non per le ragioni per cui nella vita sono andata a decine di concerti di Springsteen io – squarciagolare “Glory Days”, piangere su “Thunder Road” – ma perché a questo giro Springsteen fa i pistolotti contro Trump. Il mio amico è imbecille? Certo, ma non più della media d’imbecillità dei miei coetanei: uno dei modi in cui ci conserviamo quindicenni ben dopo i cinquant’anni è farci rassicurare da quella fiaba della buonanotte costituita dalla gente famosa che ci dice che i cattivi sono cattivi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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