L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha avvertito che chiudere i confini durante l’epidemia di Ebola potrebbe favorire la diffusione del virus. La chiusura bloccherebbe i controlli sanitari lungo rotte clandestine, aumentando il rischio di passaggi non monitorati. Non sono state prese decisioni ufficiali, ma si sottolinea che le restrizioni potrebbero ostacolare le operazioni di sorveglianza e di risposta all’emergenza.

? Domande chiave Perché la chiusura dei confini può accelerare la diffusione del virus?. Quali rotte clandestine rischiano di sfuggire ai controlli sanitari?. Come possono i governi monitorare i movimenti migratori informali?. Chi deve coordinare la risposta sanitaria tra Uganda e Congo?.? In Breve Spostamenti clandestini tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo evitano i controlli medici.. Rotte informali rendono impossibile la sorveglianza sanitaria lungo i confini nazionali.. La strategia richiede coordinamento tra Stati per monitorare i flussi migratori.. L'esperto Daniels avverte che i virus ignorano i confini territoriali.. L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni mette in guardia sulla gestione dei confini durante l’epidemia di Ebola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Ebola.

© Ameve.eu - Ebola: l’OIM avverte, chiudere i confini rischia di alimentare il virus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ebola in Congo: 65 morti e il timore di una nuova variante del virusIn Congo, il focolaio di Ebola ha causato finora 65 decessi e si teme la presenza di una nuova variante del virus.

Definito il protocollo operativo regionale per l’eventuale gestione di casi legati al virus EbolaÈ stato approvato il protocollo operativo regionale per la gestione di eventuali casi di Ebola.

Ebola: cresce l’allarme in Africa e ora l’Italia non è più a rischio zeroL’epidemia scoppiata in Congo potrebbe estendersi ad altri nove Stati africani e toccare anche l’Europa. Bassetti: Attenzione a chi arriva in volo dalle aree ... repubblica.it

Ebola, l’Oms: L’epidemia grave. Per fermarla servono test rapidi come per il CovidL’Oms parla di epidemia complessa, che può allargarsi a dieci Stati africani. Punta sui vaccini e una cura con anticorpi monoclonali ... repubblica.it