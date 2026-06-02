Selvaggia Lucarelli sbarca tra i volti di punta di Canale 5. L’aperitivo di lusso è stato il ruolo di opinionista al GF Vip, ora l’attende una conduzione tutta sua in prima serata. Sarà infatti la notissima giornalista, come circolato da giorni, la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi che lascia la diretta in studio e l’Honduras per una versione registrata nelle Filippine. Messa in onda in autunno sull’ammiraglia Mediaset e tra le punte di diamante dei nuovi palinsesti di Cologno Monzese. Fortissimamente voluta da Pier Silvio Berlusconi, la Lucarelli è stata accolta trionfalmente. Non solo spalla di lusso di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip ma ospite in molti programmi del gruppo, da Scherzi a Parte fino ai talk informativi di Rete 4. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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© Bubinoblog - È FATTA! LUCARELLI PASSA A CANALE 5: ADDIO BALLANDO, CARLUCCI AD UN BIVIO

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