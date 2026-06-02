E' arrivato Spizzico in stazione a Verona

Da veronasera.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo punto vendita di Spizzico è stato aperto nella stazione di Verona Porta Nuova. L’inaugurazione si è svolta recentemente all’interno dell’edificio, offrendo ai viaggiatori la possibilità di acquistare i prodotti del marchio. La presenza del locale si aggiunge alle attività commerciali già presenti nell’area, senza modificare significativamente l’aspetto strutturale della stazione. La nuova apertura è stata comunicata tramite i canali ufficiali dell’azienda.

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Nuova apertura a Verona per Spizzico, che ha inaugurato un locale all’interno della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Il nuovo Spizzico è il risultato della rivisitazione dello storico marchio di Autogrill attraverso l'ottimizzazione delle migliori esperienze maturate dall’azienda sulla. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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