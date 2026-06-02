Due balordi vandalizzano il chiosco lungo l' Ostiglia e rubano le bevande

Da padovaoggi.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte tra il primo e il 2 giugno, due persone hanno vandalizzato un chiosco lungo l'Ostiglia, rompendo le vetrine e rubando le bevande. Gli autori sono stati identificati mentre agivano a volto scoperto. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la vicenda e individuare i responsabili. Nessuno è stato ferito durante l'episodio. La vicenda ha suscitato reazioni da parte delle autorità locali, che hanno condannato l'atto.

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Brutto episodio di microcriminalità nella notte tra il primo e il 2 giugno lungo l'Ostiglia, Un atto vandalico consumato da due balordi che hanno agito a volto scoperto ha scatenato la rabbia del sindaco di Santa Giustina in Colle Moreno Giacomazzi. «Quello che è accaduto ieri sera, intorno alle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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