Donna salvata dai carabinieri plauso di Unarma Veneto ai militari di Peschiera

Notizia in breve

Nella notte di inizio giugno, i carabinieri della pattuglia Radiomobile di Peschiera del Garda sono intervenuti a Bussolengo per salvare una donna in difficoltà. I militari sono riusciti a raggiungerla e a metterla in sicurezza, evitando che la situazione peggiorasse. Unarma Veneto ha espresso plauso per l’operato dei militari, che hanno agito tempestivamente.