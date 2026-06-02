Donna salvata dai carabinieri plauso di Unarma Veneto ai militari di Peschiera

Da veronasera.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte di inizio giugno, i carabinieri della pattuglia Radiomobile di Peschiera del Garda sono intervenuti a Bussolengo per salvare una donna in difficoltà. I militari sono riusciti a raggiungerla e a metterla in sicurezza, evitando che la situazione peggiorasse. Unarma Veneto ha espresso plauso per l’operato dei militari, che hanno agito tempestivamente.

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Nella notte di inizio giugno, Bussolengo è stata teatro di un delicato intervento di salvataggio che ha visto protagonisti i militari della pattuglia Radiomobile dei carabinieri di Peschiera del Garda. Gli operatori sono intervenuti in soccorso di una donna in stato di grave disagio che. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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