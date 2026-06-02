Diventare Insegnanti dal 15 giugno si scioglie la riserva per la prima fascia GPS Iscriviti gratuitamente alla newsletter

Da orizzontescuola.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 15 giugno al 2 luglio alle 9, si potrà sciogliere la riserva per la prima fascia delle GPS. La procedura riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze e sarà possibile completare l’assegnazione delle cattedre. La notizia è stata comunicata attraverso la newsletter di Diventare Insegnanti, curata da Lalla, che dedica questa edizione alla fase di scioglimento delle riserve. La possibilità di iscriversi gratuitamente alla newsletter è ancora aperta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Questa settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti curata da Lalla parleremo di GPS Scuola: lo scioglimento della riserva possibile dal 15 giugno al 2 luglio ore 9.00. Chi sono i docenti interessati. Si tratta di un nuovo servizio offerto da Orizzonte scuola che ti consentirà di ricevere nella tua casella di posta elettronica notizie sull’argomento e sulla base del tuo interesse. L’iscrizione al servizio è gratuita e ha durata annuale. Per continuare a ricevere dovrai nuovamente iscriverti. Potrai cancellarti e modificare le tue preferenze in ogni momento. Sarà tutto raggiungibile all’interno delle email che ti invieremo. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Diventare Insegnanti, GPS: vademecum supplenze in PDF. Iscriviti gratuitamente alla newsletterQuesta settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti, curata da Lalla, si parlerà delle supplenze per il 2026.

Argomenti più discussi: Diventare Insegnanti, il 29 maggio data importante anche per le immissioni in ruolo 2026. Iscriviti gratuitamente alla newsletter; Come si diventa insegnante: la trafila è una corsa a ostacoli; Docenti picchiati a Parma, 3 studenti indagati: spunta un altro video; Concorso TFA Sostegno 2026: cosa sappiamo sul XI Ciclo atteso 30.241 posti ufficiali - Richiesti anche posti anche per la secondaria di II grado.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web