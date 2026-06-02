Diventare Insegnanti dal 15 giugno si scioglie la riserva per la prima fascia GPS Iscriviti gratuitamente alla newsletter

Dal 15 giugno al 2 luglio alle 9, si potrà sciogliere la riserva per la prima fascia delle GPS. La procedura riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze e sarà possibile completare l’assegnazione delle cattedre. La notizia è stata comunicata attraverso la newsletter di Diventare Insegnanti, curata da Lalla, che dedica questa edizione alla fase di scioglimento delle riserve. La possibilità di iscriversi gratuitamente alla newsletter è ancora aperta.

Questa settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti curata da Lalla parleremo di GPS Scuola: lo scioglimento della riserva possibile dal 15 giugno al 2 luglio ore 9.00. Chi sono i docenti interessati. Si tratta di un nuovo servizio offerto da Orizzonte scuola che ti consentirà di ricevere nella tua casella di posta elettronica notizie sull’argomento e sulla base del tuo interesse. L’iscrizione al servizio è gratuita e ha durata annuale. Per continuare a ricevere dovrai nuovamente iscriverti. Potrai cancellarti e modificare le tue preferenze in ogni momento. Sarà tutto raggiungibile all’interno delle email che ti invieremo. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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