Dirigenti | il piano detenzione differenziata rischia il fallimento

Il piano per la detenzione differenziata rischia di fallire a causa della dispersione dei fondi destinati ai detenuti adulti, che vengono utilizzati anche dai dipartimenti minorili. Questa situazione limita le risorse disponibili e complica la gestione delle strutture. I dirigenti stanno cercando di recuperare circa 4 milioni di euro per migliorare le condizioni e garantire il rispetto delle norme. Tuttavia, la distribuzione dei fondi resta un problema che influisce sulla capacità di attuare il piano in modo efficace.

? Punti chiave Perché i fondi per i detenuti adulti finiscono nei dipartimenti minorili?. Come possono i direttori recuperare 4.000 posti letto inutilizzabili?. Quali conseguenze avrà il ritardo del bando sull'emergenza estiva?. Cosa cambierebbe se il limite della pena residua passasse a diciotto mesi?.? In Breve 7 milioni di euro destinati erroneamente a Dipartimento Giustizia Minorile e Uffici Interdistrettuali.. Aumento di 8.000 detenuti negli ultimi quattro anni nelle strutture penitenziarie.. Oltre 4.000 posti detentivi inutilizzabili per carenze di manutenzione ordinaria.. Proposta di estendere il limite della pena residua da 8 a 18 mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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