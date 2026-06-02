DIOXIDE, nuovo gioco di Byte Barrel, è uno sparatutto tattico in prima persona con elementi soulslike. Lo studio, noto per la serie Forgive Me Father, ha annunciato il progetto, che combina meccaniche di combattimento e sfide tipiche del genere soulslike. La pubblicazione è prevista senza una finestra di rilascio precisa.

DIOXIDE è il nuovo progetto di Byte Barrel, lo studio conosciuto soprattutto per la serie Forgive Me Father, e si presenta come uno sparatutto tattico in prima persona con elementi soulslike. Il gioco arriverà su PC tramite Steam, ma al momento non ha ancora una data di uscita definitiva. La prima demo è prevista per il terzo trimestre del 2026, quindi sarà il primo vero banco di prova per capire quanto questa formula riesca a fondere gunplay, morte continua, esplorazione e progressione severa. DIOXIDE – Gamerbrain.net Byte Barrel cambia prospettiva ma non abbandona il suo stile sporco e violento. Con DIOXIDE, Byte Barrel prova a fare un passo importante rispetto a Forgive Me Father. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - DIOXIDE: il nuovo FPS soulslike di Byte Barrel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: 505 Games conquista Wuchang: affare da 4 milioni per il soulslike