505 Games conquista Wuchang | affare da 4 milioni per il soulslike

505 Games ha acquisito l'IP di Wuchang da Leenzee Games per 4 milioni di euro. Il titolo, un soulslike, ha raggiunto oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo su PC e console. L'operazione comprende anche il passaggio di diritti e la possibilità di sviluppare ulteriori contenuti legati al gioco. La notizia riguarda un investimento significativo nel settore dei videogiochi, con un titolo che ha ottenuto un buon riscontro commerciale.

? Cosa sapere 505 Games acquista l'IP di Wuchang da Leenzee Games per 4 milioni di euro.. Il titolo soulslike ha superato il milione di vendite globali su PC e console.. 505 Games acquista la proprietà intellettuale di Wuchang: Fallen Feathers per circa 4 milioni di euro, consolidando il successo commerciale del titolo soulslike che ha superato il milione di vendite globali. L’operazione vede il publisher acquisire l’IP precedentemente in mano alla cinese Leenzee Games. Il titolo, ambientato nella regione di Shu, ha debuttato lo scorso luglio su piattaforme come PC, Xbox Series XS e PS5. I dati indicano un impatto rilevante sul mercato: oltre 130.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 505 Games conquista Wuchang: affare da 4 milioni per il soulslike Notizie correlate Milan, l’affare da 77 milioni che non paga: 5 milioni a golUn bilancio estremamente critico attende la dirigenza rossonera a seguito di un’analisi statistica che evidenzia come gli investimenti più rilevanti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: 505 Games conquista Wuchang | affare da 4 milioni per il soulslike. La compagnia italiana Digital Bros ha comprato i diritti di Wuchang: Fallen FeathersWuchang: Fallen Feathers, il videogioco soulslike pubblicato nell'estate 2025, è ora di proprietà di Digital Bros, la compagnia italiana. Vediamo quanto sappiamo. multiplayer.it Wuchang Fallen Feathers: acquisita l’IP dall’italiana Digital BrosLa compagnia italiana Digital Bros ha acquisito ufficialmente i diritti della proprietà intellettuale del souls-like Wuchang Fallen Feathers. gamesource.it