Difficoltà e fragilità? Come intervenire sui crolli emotivi improvvisi

Un crollo emotivo improvviso si è verificato ieri, lasciando molte persone senza energie e in difficoltà. Si tratta di momenti in cui le emozioni si intensificano senza preavviso, causando fragilità e perdita di controllo. Le autorità sanitarie raccomandano di riconoscere i segnali e di cercare supporto immediato. Non ci sono stati interventi di emergenza specifici, ma si invita a prestare attenzione a questi episodi e a rivolgersi a specialisti se persistono.

Quando le emozioni ci travolgono senza preavviso è un segnale che qualcosa dentro di noi chiede attenzione. Ecco come riconoscerlo e come agire. Ti è mai capitato di sentirti perfettamente in equilibrio e poi, all’improvviso, crollare? Un momento stavi rispondendo a una mail, il momento dopo piangi senza capire bene perché, o ti senti sopraffatto da un’ondata di angoscia che non ti aspettavi. I crolli emotivi improvvisi funzionano più o meno così: arrivano senza bussare, spesso nei momenti più inaspettati, e lasciano disorientati sia chi li vive sia chi li osserva dall’esterno. Non si tratta di capricci o di esagerazioni, sono risposte del sistema emotivo che, per ragioni diverse, vanno in sovraccarico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Lockup Raw: When Tension Explodes — Chaos, Control & Life on the Edge Behind Bars .

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