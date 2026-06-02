Dibu Martinez pararigori | c’è un dato clamoroso che fa sorridere la Juve

Dibu Martinez ha parato tutti i rigori che ha affrontato in carriera, mantenendo una media perfetta. Un dato che fa sorridere la Juventus, considerando le sfide recenti. Il portiere argentino si è distinto per la sua capacità di neutralizzare i tiri dagli undici metri, confermando la sua affidabilità in questa fase. La statistica si riferisce a tutti i rigori parati durante le partite ufficiali finora.

di Francesco Spagnolo Dibu Martinez in carriera si è sempre confermato un pararigori. E c’è un dato davvero clamoroso che fa sorridere la Juve. Il nome di Dibu Martinez sta prendendo sempre più piede in casa Juventus. Il portiere si sarebbe offerto ai bianconeri vista la sua volontà di lasciare la Premier. E c’è un dato che potrebbe spingere l’argentino alla corte di Spalletti: quello dei rigori parati. Analizzando il suo percorso con l’Albiceleste, il portiere ha parato ben 9 rigori su 24 affrontati. Se a questo dato si aggiungono gli errori commessi dagli avversari sotto la sua costante pressione psicologica (con 2 tiri finiti fuori e 1 stampatosi sul palo), la percentuale complessiva è impressionante: Dibu Martinez vanta una straordinaria percentuale del 50% di rigori non concessi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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El Dibu Martinez jugando con su hijo unos penales

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