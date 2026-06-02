Degustazione alla cieca con Ilaria Lorini la miglior sommelier italiana
Giovedì 12 giugno alle 18:30, a Sant'Ilario d'Enza, si terrà una degustazione alla cieca organizzata da NSC. L'evento sarà condotto da Ilaria Lorini, riconosciuta come la miglior sommelier italiana dall'Associazione Italiana Sommelier. La serata prevede un'analisi sensoriale di diverse bottiglie di vino, senza conoscere le etichette, per valutare le caratteristiche organolettiche di ciascun prodotto.
Giovedì 12 giugno alle ore 18:30, NSC a Sant'Ilario d'Enza ospita una serata di blind tasting d'eccezione, guidata da Ilaria Lorini, attuale Miglior Sommelier AIS Italia.Un format coinvolgente e accessibile a tutti: i partecipanti degusteranno 4 vini alla cieca, cercando di riconoscerne vitigno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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