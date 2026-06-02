Degustazione alla cieca con Ilaria Lorini la miglior sommelier italiana

Da parmatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giovedì 12 giugno alle 18:30, a Sant'Ilario d'Enza, si terrà una degustazione alla cieca organizzata da NSC. L'evento sarà condotto da Ilaria Lorini, riconosciuta come la miglior sommelier italiana dall'Associazione Italiana Sommelier. La serata prevede un'analisi sensoriale di diverse bottiglie di vino, senza conoscere le etichette, per valutare le caratteristiche organolettiche di ciascun prodotto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giovedì 12 giugno alle ore 18:30, NSC a Sant'Ilario d'Enza ospita una serata di blind tasting d'eccezione, guidata da Ilaria Lorini, attuale Miglior Sommelier AIS Italia.Un format coinvolgente e accessibile a tutti: i partecipanti degusteranno 4 vini alla cieca, cercando di riconoscerne vitigno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La sommelier Ilaria Lorini: "Basta parole difficili, bisogna saper comunicare"La sommelier Ilaria Lorini ha dichiarato che comunicare bene il vino richiede studio e preparazione, non casualità o fortuna.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web