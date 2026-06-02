Degrado in pieno centro storico Ascom | Il caso di corso Mazzini non sia solo la punta dell' iceberg

Nel centro storico sono stati trovati posti letto in nero e un appartamento infestato da blatte con condizioni igienico-sanitarie insostenibili. Inoltre, l’impianto elettrico non rispetta le normative e presenta un rischio di cortocircuito. La presenza di queste criticità è stata segnalata da Ascom, che avverte che il caso di corso Mazzini potrebbe rappresentare solo una parte di un problema più ampio.

Posti letto in nero, blatte che infestavano l'appartamento, condizioni igienico-sanitarie insostenibili e il rischio concreto di un cortocircuito dell'impianto elettrico, anch'esso non in regola. Questa la situazione accertata dagli agenti della Polizia locale in un appartamento (già conosciuto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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