Si discute di una presunta crisi tra Debora Bragetti e Alessio Pili Stella, avvenuta poco dopo la loro uscita da Uomini e Donne. Si parla di accuse dure tra i due, con Debora che avrebbe finto una crisi con Alessio. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme sulle motivazioni alla base della presunta crisi.

In questi giorni si è parlato molto della crisi che sarebbe nata tra Debora Bragetti e Alessio Pili Stella dopo pochissimo tempo dalla loro uscita eclatante da Uomini e Donne. Non si è trattato di pettegolezzi, in quanto a raccontare l’accaduto è stata la diretta interessata mediante delle dichiarazioni rilasciate a Lorenzo Pugnaloni. Dopo aver sollevato il polverone, però, la donna pare abbia ritrattato tutto, ridimensionando la cosa e facendo sorgere il sospetto che il tutto possa essere stato issato solo per attirare un po’ i riflettori a sé, dato che le telecamere di UeD si sono spente. Dopo la diffusione di queste accuse, però, Debora non è rimasta in silenzio, anzi, ha replicato in modo molto piccato. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Debora Bragetti ha finto la crisi con Alessio dopo UeD? Dure accuse e replica

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