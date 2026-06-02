Il mercato degli artisti impegnati è in crescita, con una maggiore presenza di figure note nel panorama culturale. Un esempio è la figura del cantautore, spesso rappresentato in contesti pubblici e mediatici, che si muove tra eventi e apparizioni pubbliche. Le manifestazioni di questo settore attirano pubblico e attenzione, contribuendo a un incremento di iniziative e investimenti nel settore artistico e culturale.

Lo vedo passare, il Principe, la mattina per il Lungotevere della Vittoria: leggero, scivola via e intorno a lui il vuoto. Nessuno che osi disturbare il suo cammino, chiedergli un selfie. Francesco De Gregori è un atipico pezzo di Roma, quella che non indulge alla caciara e alla cordialità finta e appiccicosa da circolo sul Tevere (dove, al massimo, in anni lontani sarà entrato per portare i figli a nuoto, da tipico padre collaborativo di Roma Nord, forse). Francesco De Gregori, in cinquantatré anni, ha scritto a sua volta pezzi di storia della vita di tanti, da quando frequentava il Folkstudio ai primi concerti in un cinema-teatro dietro la Tiburtina, dove si alzava immancabile il pugno quando annunciava che avevano ammazzato Pablo, perché non avevamo capito niente, come al solito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - De Gregori, e il florido mercato degli artisti engagé

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F. De Gregori - La valigia dellattore -

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