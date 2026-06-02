Durante la partita a Zagabria, il Belgio ha sconfitto la Croazia 2-0 con un gol di Lukaku. Kevin De Bruyne ha dichiarato che il focus principale è sul gioco e che Lukaku continuerà a segnare. Le immagini mostrano Lukaku in campo e in rete, mentre De Bruyne ha commentato le sue prestazioni senza approfondire altri aspetti. La partita si è svolta in un clima di soddisfazione per la vittoria.

Le immagini della serata di Zagabria dicono Belgio batte Croazia 2-0 e Lukaku di nuovo in gol. Ma il vero messaggio, per chi guarda da Napoli, sono le parole di Kevin De Bruyne a fine partita. Il compagno di nazionale (e di squadra in azzurro) ha scelto di mettersi davanti a Big Rom e proteggerlo, in un momento in cui attorno all’attaccante si discute di tutto: rendimento, condizione, futuro. L’endorsement di De Bruyne. Riportato da HLN, De Bruyne è andato dritto al punto sul compagno: “La cosa più importante per Romelu ora è giocare. Avrà sempre le sue qualità e segnerà sempre. Deve migliorare la sua condizione fisica, lo sa anche lui. E allora sarà sempre pericoloso”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne esalta Lukaku: “La cosa più importante ora è giocare, segnerà sempre”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, senti De Bruyne: “Voglio giocare il più possibile. Lukaku? Vi dico una cosa”Dopo il pareggio tra Belgio e Messico, Kevin De Bruyne ha parlato delle sue condizioni fisiche e del suo stato di forma attuale.

De Bruyne risponde alle critiche su Lukaku: “A Napoli c’è sempre rumore…”Kevin De Bruyne si trova negli Stati Uniti, dove sta partecipando a un’amichevole internazionale con la nazionale belga contro gli Stati Uniti.

Si parla di: Garcia sicuro: lo stile del Belgio è perfetto per De Bruyne dopo lo scontro con Conte.

De Bruyne esalta Lukaku: Ha qualità e gol, sarà sempre pericoloso!, Courtois: Big Rom è importantissimo per il BelgioDopo Croazia-Belgio 0-2, amichevole pre-Mondiali 2026 con i gol di Tielemans e Lukaku, ha parlato alla stampa belga Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli ha parlato anche di Romelu Lukaku. msn.com

Amichevoli pre-Mondiali: vittoria per il Belgio, De Bruyne titolare e Lukaku in golI risultati delle partite in calendario nella giornata di oggi, martedì 2 giugno: successo anche per il Canada, ko l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro ... corrieredellosport.it