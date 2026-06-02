De Bruyne esalta Lukaku | La cosa più importante ora è giocare segnerà sempre

Da ilnapolista.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita a Zagabria, il Belgio ha sconfitto la Croazia 2-0 con un gol di Lukaku. Kevin De Bruyne ha dichiarato che il focus principale è sul gioco e che Lukaku continuerà a segnare. Le immagini mostrano Lukaku in campo e in rete, mentre De Bruyne ha commentato le sue prestazioni senza approfondire altri aspetti. La partita si è svolta in un clima di soddisfazione per la vittoria.

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Le immagini della serata di Zagabria dicono Belgio batte Croazia 2-0 e Lukaku di nuovo in gol. Ma il vero messaggio, per chi guarda da Napoli, sono le parole di Kevin De Bruyne a fine partita. Il compagno di nazionale (e di squadra in azzurro) ha scelto di mettersi davanti a Big Rom e proteggerlo, in un momento in cui attorno all’attaccante si discute di tutto: rendimento, condizione, futuro. L’endorsement di De Bruyne. Riportato da HLN, De Bruyne è andato dritto al punto sul compagno: “La cosa più importante per Romelu ora è giocare. Avrà sempre le sue qualità e segnerà sempre. Deve migliorare la sua condizione fisica, lo sa anche lui. E allora sarà sempre pericoloso”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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