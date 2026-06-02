davide zardi racconta una serata tra sport e cultura

Un evento ricco di storie, campioni e testimonianze alla presentazione del libro Tre cuori e una palla ovale.. Nella serata del 22 maggio 2026, Davide Zardi ha preso parte a un appuntamento che profuma di sport, cultura e storie che meritano di essere tramandate. Invitato dall’amico Raffaele Geminiani – scrittore, giornalista, candidato all’Ambrogino d’Oro 2018 e volto del programma Lombardia Sport su My Plus TV – Zardi ha partecipato alla presentazione del romanzo Tre cuori e una palla ovale, candidato al Premio Bancarella Sport 2026. Un’opera che attraversa la vicenda umana e sportiva dei fratelli Marcello, Massimo e Michele Cuttitta, icone del rugby internazionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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