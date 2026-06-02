Un uomo di 53 anni è stato arrestato durante un’operazione di polizia che ha scoperto attività di spaccio e doping. Le forze dell’ordine hanno monitorato i suoi movimenti, portando all’arresto. L’uomo, coinvolto nel mercato del doping, non potrà più esercitare la sua attività di spacciatore. Le indagini sono continuate dopo il suo fermo.

di Niccolò Gagliardi Le operazioni di osservazione e controllo hanno condotto all’arresto dell’uomo, un 53enne che almeno per un pò di tempo non potrà più svolgere la sua "professione", quella di pusher, che gli è costata l’arresto. I carabinieri indagavano su di lui, e dopo un attento e prolungato periodo di raccolta informazioni, hanno trovato il momento migliore per intervenire e smantellare il traffico di droga e sostanze dopanti, che l’indagato portava avanti in Casentino. Durante la perquisizione a casa, i carabinieri si sono imbattuti in 105 grammi di mannitolo, la sostanza da taglio più comune nel mercato illegale degli stupefacenti, per via del sapore neutro e del costo contenuto, ma soprattutto per la semplicità con cui si riesce a reperire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dallo spaccio al mercato del doping. Pusher a 50 anni finisce nei guai

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