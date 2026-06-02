Il festival di Parco Tittoni ospiterà domani sera Omar Pedrini, noto cantante e chitarrista rock. L’evento fa parte di una rassegna dedicata alla musica dal vivo e vedrà Pedrini esibirsi con il suo repertorio. La serata si inserisce nel calendario di iniziative culturali programmate nel parco, che include anche altri artisti del genere. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà all’aperto, nel rispetto delle normative vigenti.

Il festival di Parco Tittoni accoglierà domani sera uno dei nomi di punta di un certo rock d’autore: dalle 21 il grande spazio verde di via Lampugnani ospiterà il concerto di Omar Pedrini, che approderà in Brianza con il suo tour “Dai Timoria ad oggi“, con il trio elettroacustico formato dallo stesso Zio Rock insieme a Davide Apollo alla voce e Marco Montanari alla chitarra. Il cantautore e chitarrista bresciano proporrà sia pezzi scritti a suo tempo per i Timoria, sia brani pescati tra i suoi 6 album da solista, in uno spettacolo contemporaneamente intimo ma potente. Non mancheranno poi alcune cover, per rendere omaggio a grandi della musica che hanno influenzato Pedrini da giovane, quando ancora doveva diventare uno degli esponenti più amati del rock italiano, apprezzato per la sua originalità e creatività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dai Timoria fino ad oggi. Omar Pedrini al Tittoni

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Dai Timoria fino ad oggi. Omar Pedrini al TittoniSul palco il trio elettroacustico formato con Davide Apollo e Marco Montanari. Domani sera il concerto sarà aperto dal cantautore desiano Zuin. . ilgiorno.it

Tanti auguri a #OmarPedrini (Brescia, #28maggio 1967): il cantautore ed ex #Timoria festeggia oggi 59 anni #almanaccomercury x.com