Dai musei alla laurea in Medicina | 230 progetti sostenuti nel 2025 dalla Fondazione Cassa di Risparmio
Nel 2025, la Fondazione Cassa di Risparmio ha sostenuto 230 progetti, tra cui iniziative sociali, eventi nei Musei Byron e del Risorgimento, e le prime lauree in Medicina a Ravenna. I musei hanno ospitato anche visitatori internazionali, tra cui capi di Stato e ministri. Sono stati realizzati inoltre eventi e manifestazioni culturali, con un focus sulla promozione delle attività e dell’immagine della città.
Le tante iniziative sociali, il consolidamento e la straordinaria immagine e attrattività internazionale dei Musei Byron e del Risorgimento, con ospiti anche Capi di Stato, ministri e altre importanti istituzioni, le prime storiche lauree in Medicina a Ravenna, l’organizzazione a Ravenna della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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