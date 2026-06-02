Dai musei alla laurea in Medicina | 230 progetti sostenuti nel 2025 dalla Fondazione Cassa di Risparmio

Notizia in breve

Nel 2025, la Fondazione Cassa di Risparmio ha sostenuto 230 progetti, tra cui iniziative sociali, eventi nei Musei Byron e del Risorgimento, e le prime lauree in Medicina a Ravenna. I musei hanno ospitato anche visitatori internazionali, tra cui capi di Stato e ministri. Sono stati realizzati inoltre eventi e manifestazioni culturali, con un focus sulla promozione delle attività e dell’immagine della città.