Da Tortorici ai salotti dell' eleganza siciliana | addio a Natale Triscari maestro dell' arte sartoriale
È scomparsa una figura nota nel settore sartoriale siciliano, conosciuta per aver trasmesso le sue competenze attraverso anni di lavoro nelle botteghe dell’isola. La sua attività si è concentrata sulla creazione di capi di alta qualità, realizzati con tecniche tradizionali e attenzione ai dettagli. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per molti artigiani locali, contribuendo a mantenere viva una tradizione sartoriale radicata nel territorio. La notizia è stata comunicata attraverso fonti del settore.
C'è una Sicilia che si racconta attraverso le mani, il talento e la pazienza degli artigiani. Una Sicilia fatta di botteghe, sacrificio e passione tramandata giorno dopo giorno. A questa storia apparteneva Natale Triscari, originario di Tortorici, nel cuore dei Nebrodi, scomparso all'età di 98. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Tortorici- Messina (Sicilia)
Notizie e thread social correlati
Gutteridge presenta la nuova Cerimonia: Marrakech diventa il palcoscenico dell’eleganza sartoriale estivaGutteridge ha presentato la collezione Cerimonia SS24, una linea di abbigliamento estiva caratterizzata da tessuti come lino e cotone, con tonalità...
Addio a Georg Baselitz: muore l’icona dell’arte e Imperia piange il maestroÈ morto recentemente Georg Baselitz, uno degli artisti più influenti del panorama contemporaneo.