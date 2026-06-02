Da Tortorici ai salotti dell' eleganza siciliana | addio a Natale Triscari maestro dell' arte sartoriale

Notizia in breve

È scomparsa una figura nota nel settore sartoriale siciliano, conosciuta per aver trasmesso le sue competenze attraverso anni di lavoro nelle botteghe dell’isola. La sua attività si è concentrata sulla creazione di capi di alta qualità, realizzati con tecniche tradizionali e attenzione ai dettagli. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per molti artigiani locali, contribuendo a mantenere viva una tradizione sartoriale radicata nel territorio. La notizia è stata comunicata attraverso fonti del settore.