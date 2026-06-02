Da Tortorici ai salotti dell' eleganza siciliana | addio a Natale Triscari maestro dell' arte sartoriale

Da messinatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È scomparsa una figura nota nel settore sartoriale siciliano, conosciuta per aver trasmesso le sue competenze attraverso anni di lavoro nelle botteghe dell’isola. La sua attività si è concentrata sulla creazione di capi di alta qualità, realizzati con tecniche tradizionali e attenzione ai dettagli. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per molti artigiani locali, contribuendo a mantenere viva una tradizione sartoriale radicata nel territorio. La notizia è stata comunicata attraverso fonti del settore.

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C'è una Sicilia che si racconta attraverso le mani, il talento e la pazienza degli artigiani. Una Sicilia fatta di botteghe, sacrificio e passione tramandata giorno dopo giorno. A questa storia apparteneva Natale Triscari, originario di Tortorici, nel cuore dei Nebrodi, scomparso all'età di 98. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Tortorici- Messina (Sicilia)

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