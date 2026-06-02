Valerie, DJ originaria di Civitavecchia, è stata scelta come ambassador in un evento musicale legato al circuito di Sanremo. I dirigenti coinvolti nella selezione non sono stati resi noti. La sua partecipazione si basa su un percorso che ha portato la ragazza a emergere nel settore musicale, senza particolari dettagli sui passaggi intermedi. La sua presenza nel circuito artistico si inserisce in un contesto di crescita professionale nel settore della musica elettronica.

? Punti chiave Chi sono i dirigenti che hanno scelto Valerie come ambassador?. Come ha fatto una ragazza di Civitavecchia a entrare nel circuito Sanremo?. Quali nuove responsabilità avrà Valeria nel gestire il brand del Club?. Cosa cambierà concretamente per la carriera musicale della giovane deejay?.? In Breve Annuncio ufficiale presso l'aula Cutuli del Comune di Civitavecchia. Presenza del consigliere Luca Grossi e dei dirigenti Vignes e Dolgetta. Valeria Lanza ha 24 anni e opera nel circuito artistico di Sanremo. L'incarico favorisce la visibilità della scena musicale di Civitavecchia a livello nazionale. Valerie DJ diventa il volto di The Club Casa Sanremo: il traguardo della giovane deejay di Civitavecchia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Da Civitavecchia a Sanremo: l’ascesa della DJ Valerie

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