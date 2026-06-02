Cultura e parità | verso una nuova legge quadro in Molise

In Molise si sta lavorando a una nuova legge quadro che riguarda cultura e parità. La questione principale riguarda la gestione dei fondi destinati alla cultura e come questa possa essere migliorata. A livello nazionale, l’Italia si posiziona ancora dietro altri paesi europei per quanto riguarda la parità di genere. La proposta di legge mira a modificare l’approccio alla distribuzione dei finanziamenti culturali e a promuovere misure di uguaglianza.

? Domande chiave Come cambierà la gestione dei fondi culturali in Molise?. Perché l'Italia resta indietro rispetto al resto d'Europa sulla parità?. Chi porterà le proposte degli operatori nell'Assemblea legislativa regionale?. Cosa può fare una legge quadro per ridurre la precarietà giovanile?.? In Breve L'Italia cresce dell'1% nelle politiche di genere contro il 20% di Spagna e Francia.. Linda Laura Sabbadini analizza l'evoluzione sociale italiana dal dopoguerra tramite dati ISTAT.. Le consigliere Salvatore e Fanelli porteranno le istanze all'Assemblea legislativa regionale.. L'evento a Villa De Capoa ha visto la partecipazione di Adele Fraracci e Maria Luisa Forte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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