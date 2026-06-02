Un documento emesso dall’autorità sanitaria rivela che durante la pandemia sono state consegnate circa 10.000 dosi di monoclonali, molte delle quali sono state successivamente rifiutate o non utilizzate. Le dosi sono state distribuite in modo gratuito, ma alcune non sono state impiegate. La vicenda riguarda anche le dichiarazioni dell’ex premier, che aveva affermato di aver gestito la distribuzione in modo diverso. L’indagine si concentra sulle modalità di assegnazione e sulla gestione delle scorte di farmaci monoclonali durante il periodo emergenziale.

C’è un nuovo capitolo sul giallo delle 10mila dosi di monoclonali regalate e rifiutate in pandemia ( di cui scriviamo da mesi ). Perché Aifa e ministero della Salute dissero no alle cure destinate ai fragili non vaccinabili (over 65, obesi, diabetici, malati renali cronici, immunodepressi eccetera), offerte ai primi di ottobre dal colosso Usa Eli Lilly grazie all’intercessione di uno scienziato italiano, che avrebbero potuto ridimensionare il secondo lockdown? Motivi medici, di protocollo, di via libera. Burocrazia, insomma. C’è una lettera datata 13 ottobre 2020 in cui l’allora dg Aifa Nicola Magrin, risponde al luminare che guida la Scuola di medicina dell’Emery University, Guido Silvestri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Covid, il pasticcio di Conte sulle monoclonali. Il documento che lo inchioda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pasticcio monoclonali, il documento della Corte dei Conti che dà torto a AifaLa Corte dei Conti ha respinto il ricorso di Aifa riguardo al procedimento sulla mancata donazione di farmaci monoclonali.

Giuseppe Conte, Paolo Zampolli lo inchioda: "Lui è amico di Trump"Paolo Zampolli ha rilasciato dichiarazioni su un incontro con Giuseppe Conte, affermando di essere amici da tempo e di averlo incontrato in...

Si parla di: Pasticcio monoclonali, il documento della Corte dei Conti che dà torto a Aifa; Pasticcio monoclonali il documento della Corte dei Conti che dà torto a Aifa.

Covid, il pasticcio di Conte sulle monoclonali. Il documento che lo inchiodaL'Agenzia del Farmaco sdogana le dosi destinate ai fragili non vaccinabili in pandemia che Eli Lilly ci aveva regalato 44 giorni dopo che l'offerta era sfumata. L'impatto sul secondo lockdown ... ilgiornale.it