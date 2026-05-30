La Corte dei Conti ha respinto il ricorso di Aifa riguardo al procedimento sulla mancata donazione di farmaci monoclonali. Il documento ufficiale conferma che l’ente non ha rispettato le procedure richieste, portando alla decisione di non procedere con la donazione. La vicenda riguarda la gestione delle risorse e le modalità di distribuzione dei medicinali, con un pronunciamento che sottolinea la correttezza dell’azione della Corte. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul procedimento o sui motivi del ricorso.

Che fine ha fatto il procedimento alla Corte dei Conti sulla mancata donazione decisa da Aifa in pandemia di 10mila monoclonali Eli Lilly che avrebbero potuto salvare migliaia di pazienti fragili e non vaccinabili? «Sui monoclonali si sarebbe dovuto fare tutto quello che la medicina suggeriva potesse funzionare», è la sintesi dell’audizione alla Corte dei conti - che il Giornale pubblica in esclusiva - dell’ex dg della Prevenzione Ranieri Guerra, protagonista anche del carteggio di email depositate in commissione Covid da cui si comprende la genesi di questa vicenda. Oggi sappiamo che sarebbe bastato autorizzare la donazione di 10mila dosi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pasticcio monoclonali, il documento della Corte dei Conti che dà torto a Aifa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Documento di finanza pubblica, la Corte dei conti segnala criticità su crescita, occupazione qualificata e fuga dei laureati nel quadro programmatico pluriennaleLa Corte dei conti ha analizzato il Documento di finanza pubblica in occasione di un’audizione istituzionale, evidenziando alcune criticità.

Amt, piano da 40 milioni: Regione e Comune incontrano magistrati della Corte dei ContiVenerdì mattina, il presidente della Regione Liguria e il vicesindaco di Genova hanno incontrato alcuni magistrati della Corte dei Conti.