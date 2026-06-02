Costretti ad arrivare a piedi | sentivamo la sirena suonare

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le guardie di città hanno visto i furgoni Geofor parcheggiati davanti alla sede attraverso le telecamere e hanno chiamato subito la polizia. Poco dopo, si sono uditi i sirene, mentre le forze dell’ordine arrivavano sul posto. I lavoratori hanno dovuto arrivare a piedi, ascoltando il suono delle sirene che annunciava l’intervento. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

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Le guardie di città – racconta Bizzarri -, appena hanno notato dalla centrale operativa e tramite le telecamere perimetrali i furgoni Geofor che venivano parcheggiati davanti agli accessi anteriore e posteriore della sede, hanno immediatamente allertato la centrale operativa della polizia di Stato. Pochi minuti dopo è arrivata anche la segnalazione di intrusione dal capannone dell’azienda che gestisce preziosi, facendo così scattare le procedure di intervento". È il racconto di Mariano Bizzarri Ollandini, presidente del Corpo Guardie di Città, che ricostruisce le fasi dell’ assalto all’OroTrade. Secondo la ricostruzione di Bizzarri, le pattuglie si sono trovate subito di fronte ai blocchi del commando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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