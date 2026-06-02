Costa fermana | nuovi obblighi di sicurezza e crisi dei bagnini

A Costa Fermana, l’introduzione di nuovi obblighi di sicurezza potrebbe ridurre l’accesso alle spiagge a causa di una turnazione parziale. La mancanza di personale di salvataggio, infatti, mette a rischio l’apertura degli stabilimenti balneari, dato che la carenza di bagnini potrebbe portare alla chiusura temporanea o definitiva delle strutture. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni tra gestori e clienti, considerando che la presenza di bagnini è richiesta per garantire la sicurezza in mare.

? Domande chiave Come influenzerà la turnazione parziale l'accesso alle spiagge fermane?. Perché la carenza di bagnini rischia di chiudere gli stabilimenti?. Quali misure straordinarie adotteranno i concessionari per il prossimo weekend?. Chi deve risolvere il conflitto tra nuove norme e personale disponibile?.? In Breve Nuova norma: presidio obbligatorio ogni 150 metri invece di 300.. Test operativo critico previsto per le giornate di mare del 3, 4 e 5 giugno.. Associazioni Cna Commercio, Turismo e Sib Confcommercio gestiscono l'emergenza personale.. Possibile turnazione straordinaria con apertura degli stabilimenti solo per mezza giornata.. Un bagnino ogni 150 metri: la sfida della sicurezza sulla costa fermana per l’estate 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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